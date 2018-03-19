СЕГОДНЯ 14:44 2018-03-19T14:44:08+03:00

По словам главы МИД Великобритании, российские опровержения обвинений по «делу Скрипаля» звучат все более абсурдно

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия пытается «спрятать иголку в стоге сена» в вопросе по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — сказал Джонсон журналистам в Брюсселе.

Он назвал абсурдными опровержения Россией обвинений.

«То они говорят, что никогда не производили "Новичок", то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию», - сказал Джонсон, передает сайт Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что в Британию прибудут представители Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) для проведения экспертизы образца отравляющего вещества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британские власти будут вынуждены предъявить доказательства своих антироссийских заявлений по делу Скрипаля. По словам представителя Кремля, не стоит говорить об «обострении отношений с Западом» относительно этой ситуации.