Джонсон заявил, что Россия пытается «спрятать иголку в стоге сена»
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия пытается «спрятать иголку в стоге сена» в вопросе по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — сказал Джонсон журналистам в Брюсселе.
Он назвал абсурдными опровержения Россией обвинений.
«То они говорят, что никогда не производили "Новичок", то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию», - сказал Джонсон, передает сайт Еврокомиссии.
Ранее стало известно, что в Британию прибудут представители Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) для проведения экспертизы образца отравляющего вещества.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британские власти будут вынуждены предъявить доказательства своих антироссийских заявлений по делу Скрипаля. По словам представителя Кремля, не стоит говорить об «обострении отношений с Западом» относительно этой ситуации.
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