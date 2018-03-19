2018-03-19T14:48:16+03:00
Политика

Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора и "курильский вопрос"

Разговор между лидерами России и Японии состоялся по телефону
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир ПутинПремьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Российский и японский лидеры Владимир Путин и Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблему мирного договора и возможность осуществления совместной экономической деятельности в южной части Курил. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел островного государства.

"[Лидеры] обсудили проблему мирного договора, осуществление совместной экономической деятельности на четырех северных островах и гуманитарные меры для бывших [японских] жителей этих территорий", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД.

Напомним, что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Основной причиной этого является то, что Токио оспаривает принадлежность островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, которые были включены в состав Советского союза по окончанию боев.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что негативное влияние на заключение мирного соглашения оказывает также размещение американских ПРО на территории Японии.

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