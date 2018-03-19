Большинство украинцев работают за рубежом нелегально

СЕГОДНЯ 14:56 2018-03-19T14:56:53+03:00

С 1991 года более 230 тысяч граждан незалежной пострадали от торговли людьми

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Из 2,5 млн украинцев, зарабатывающих в других странах, 1,5 млн работает незаконно. По результатам заказанного Международной организацией миграции исследования, Украина является одной из наиболее пострадавших от рабства стран в современной Европе. С 1991 года торговля людьми коснулась больше 230 тысяч украинцев. Авторы исследования подчеркивают, что нелегальная работа лишает защиты родного государства и правоохранительных органов.

«Человек попадает в ситуацию, когда его потенциальные работодатели могут не заплатить деньги. Когда они могут в зависимости от любого удачного или неудачного стечения обстоятельств просто заявить в местные контролирующие органы, и человека депортируют», - рассказал в эфире «5 канала» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Израиле многих украинцев заворачивают прямо на паспортном контроле. По данным Управления по делам населения и миграции МВД Израиля, за 2017 год в страну прибыло 70 тысяч нелегалов из СНГ, преимущественно из Украины.