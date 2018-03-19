2018-03-19T15:07:19+03:00
Политика

Сурайкин поздравил Путина с победой в президентских выборах

Лидер "Коммунистов России" призвал президента оправдать доверие россиян
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Сурайкин пожелал Путину успехов в проведении социальных реформСурайкин пожелал Путину успехов в проведении социальных реформФото: REUTERS
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Максим Сурайкин, который на прошедших выборах президента России баллотировался от партии «Коммунисты России», поздравил Владимира Путина с уверенной победой и пожелал ему успешного проведения реформ в социальной сфере.

"Я хочу поздравить Владимира Путина и пожелать ему активной работы на посту президента. И чтобы блок социальных задач, который он ставит, ему удалось реализовать", - подчеркнул Максим Сурайкин.

По словам лидера «Коммунистов России», победа Путина с показателем в более чем 76% накладывает на нынешнего российского президента обязанность оправдать возложенный на него россиянами внушительный кредит доверия.

«Подобный результат это серьезная поддержка. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы народ проголосовал с таким же результатом за социализм, но, наверное, избирателям сейчас ближе идеи Владимира Владимировича, - заявил Сурайкин.

Сурайкин отдельно отметил, что борьба за президентское кресло в этом году была очень тяжелой. У лидера «Коммунистов России» есть ряд претензий по нарушениям на выборах в ряде регионов страны, - сообщает ТАСС.

18 марта в России состоялись президентские выборы. После обработки почти всех протоколов лидирует действующий президент России Владимир Путин. Он набрал 76,66% голосов россиян. Сурайкин получает 0,68% голосов. Явка на выборах составила 67,49%.

Владимира Путина уже поздравили ряд отечественных и зарубежных политиков и глав государств, среди которых президенты Германии и Казахстана. Также свои поздравления главе государства направил патриарх Кирилл.

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