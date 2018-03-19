ЦБ: Прибыль российского банковского сектора в январе-феврале снизилась на 16%

СЕГОДНЯ 15:09 2018-03-19T15:09:20+03:00

Влияние на показатели этого года оказала более справедливая оценка активов кредитных организаций, которые проходят процедуру санации

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Прибыль российского банковского сектора снизилась в январе-феврале 2018 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 178 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные из обзора Центробанка.

«За январь–февраль 2018 года прибыль по банковскому сектору составила 178 миллиардов рублей (за аналогичный период 2017 года – 212 миллиардов рублей)», - говорится в документе.

В регуляторе отмечают, что на показатели банковского сектора повлияла более справедливая оценка активов кредитных организаций, которые своевременно не признали убытки за предыдущие периоды своей деятельности, и сейчас проходят процедуру санации.

«Справедливая оценка их активов повлияла на показатели всего банковского сектора. Прибыль по банковскому сектору в январе–феврале 2018 года без учета финансовых результатов таких банков превысила 280 миллиардов рублей», - указывает ЦБ.

Объем кредитов экономике в январе-феврале вырос на 1,2%, в том числе на 1% увеличилось кредитование нефинансовых организаций. Портфель кредитов физлицам прибавил 1,7%.

Вклады населения выросли в феврале на 1,4% и составили 25, 8 трлн рублей после январского сезонного снижения на 0,1%.