2018-03-19T15:28:27+03:00
Умные вещи

Эксперты предупредили пользователей Android о новой версии вируса Fakebank

Вредоносное программное обеспечение используется мошенниками для перехвата звонков в банки
Денис СУХОВ
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Эксперты предупредили пользователей Android о новой версии вируса FakebankЭксперты предупредили пользователей Android о новой версии вируса FakebankФото: EAST NEWS
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Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, предупредили пользователей мобильной платформы Android о появлении новой версии вируса Fakebank, который использует злоумышленниками для перехвата звонков в банки.

Вредоносная программа работает как с входящими, так и исходящими вызовами. Если владелец зараженного устройства звонит в банк, вирус перенаправляет звонок на номер мошенников, которые в свою очередь могут использовать полученные пользовательские данные для хищения денег.

В случае, когда злоумышленники сами связываются с пользователем зараженного смартфона, Fakebank маскирует их звонок под вызов из кредитной организации.

Специалисты Symantec вычислили 22 приложения, зараженных этим вирусом. В основном жертвами мошенников становятся клиенты корейских банков.

Компания рекомендует пользователям регулярно обновлять программное обеспечение, а также не устанавливать мобильные приложения от непроверенных источников.

Как сообщал сайт «КП», ранее специалисты из сферы кибербезопасности обнаружили вирус, которые способен поражать мобильные устройства и другие гаджеты через Bluetooth.

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