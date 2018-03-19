В США найдена спрятанная в машине бомба: задержаны трое подозреваемых

СЕГОДНЯ 15:30 2018-03-19T15:30:17+03:00

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Самодельное взрывное устройство обнаружили сотрудники полиции американского города Брумфилд во время патруля.

В понедельник рано утром они заметили на парковке возле торгового центра компании Walmart автономиль, который числится в угоне в Тортоне штата Колорадо. При осмотре салона машины было обнаружена бомба.

В результате на место происшествия были вызваны сотрудники специального полицейского подразделения, которые извлекли взрывное устройство при помощи робота и обезвредили его.

К настоящему моменту по подозрению в причастности к созданию данной бомбы были задержаны три человека - 30-летний Зак Рикард, 48-летний Джон Улибарри и 28-летняя Хизер Мур. Всем им уже предъявлены обвинения в сокрытии от правосудия. Между тем, женщину подозревают в совершении восьми преступлений, включая также хищение транспортного средства, а ее подельника Рикарда обвиняют еще и в хранении наркотиков.

По данным Fox News, расследование данного инцидента продолжается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале марта сотрудники ФСБ задержали террористов, которые на заминированном автомобиле ехали в Саратов.