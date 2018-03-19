2018-03-19T15:34:27+03:00
Звезды

Названы лауреаты премии президента России в области культуры

Награда вручается за произведения для детей и юношества, а также иной вклад в развитие искусства
Алексей КАРЕЛИН
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Советник президента РФ, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой. ФОТО Виталий Невар/ТАСССоветник президента РФ, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой. ФОТО Виталий Невар/ТАСС
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Советник главы России Владимир Толстой назвал лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. Указы о присуждении премии Владимир Путин подписал 19 марта. Каждый лауреат получит 2,5 млн рублей.

По итогам 2017 года лауреатами за вклад в развитие отечественной культуры стали режиссер Диана Великовская, замдиректора по научной работе архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Софья Кондратьева, солист Государственного академического Большого театра Денис Родькин.

Премию президента за произведения для детей и юношества вручат художественному руководителю Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимиру Рецептеру, композитору Алексею Рыбникову и директору школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимиру Чикишеву, который создал театр «Пиано» и единое образовательное пространство «Школа – Театр – Дом».

По словам Толстого, в 2017 году на соискание премии подали 22 заявки, до голосования эксперты допустили 14.

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