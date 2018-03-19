Умер сорвавшийся с высоты воздушный акробат "Цирка Запашного"

СЕГОДНЯ 15:35 2018-03-19T15:35:23+03:00

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Сорвавшийся с высоты во время выступления акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов, скончался. Артист ушел из жизни в ночь на 19 марта за несколько часов до его транспортировки из Элисты в одну из ведущих клиник Ростова-на-Дону. Там артисту должны были провести курс интенсивной терапии.

«Очень тяжело писать и осознавать данную весть. Сегодня ночью перед транспортировкой из г. Элисты до г.Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце... Искренне соболезнуем родным Антона», — ​приводится на официальной странице цирка в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия произошла 24 февраля в Элисте во время очередного выступления труппы. Артист слабо закрепил спасательный карабин, который не выдержал его веса на довольно внушительной высоте и лопнул. Мартынов упал на арену и сильно ударился головой о землю. Несколько недель местные медики боролись за его жизнь. Все это время он находился в коме и не приходил в сознание.

Трагедия в Цирке г Элиста.Акробат упал с троса

Руководство цирка уже принесло свои соболезнования родным и близким Антона Мартынова. В самое ближайшее время будет объявлено о дате похорон скончавшегося артиста.

Как писал ранее сайт kp.ru, 19 марта акробат цирка Cirque du Soleil Янн Арно сорвался с высоты и упал на арену. Трагедия произошла городе Тампа, штат Флорида. От полученных травм артист скончался на руках у медиков не приходя в сознание.