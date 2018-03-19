Путин лично поздравит российских триумфаторов Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане

СЕГОДНЯ 16:02 2018-03-19T16:02:23+03:00

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Президент России Владимир Путин встретится с российскими паралимпийцами, которые блестяще представили нашу страну на завершившихся накануне Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин поздравит как паралимпийских чемпионов, так и призеров игр. «Встреча состоится 20 марта», - пояснил Песков во время журналистского пресс-брифинга 19 марта.

В минувшее воскресенье, 18 марта, в Пхенчхане прошла церемония закрытия Паралимпиады-2018. На соревнованиях россияне участвовали в сильно усеченном составе и как нейтральные атлеты, без флага и гимна.

Несмотря на все препятствия, атлеты российской сборной проявили необыкновенную волю к победе, заняв вторую строчку в общекомандном зачете. В активе наших спортсменов - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.