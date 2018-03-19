2018-03-19T16:31:32+03:00
Политика

Медведев поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах

Премьер-министр опубликовал поздравление на своих страницах в Facebook и Twitter
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента.

"Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!" - написал глава правительства в своих аккаунтах в Facebook и Twitter.

Кроме того, она сообщил на совещании с вице-премьерами, что передал Путину поздравления с переизбранием на пост главы государства от имени членов правительства.

"Вчера я передал поздравления Владимиру Владимировичу от имени членов правительства Российской Федерации",- сказал Медведев.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента страны. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства, набрав 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Этот результат стал рекордным в его политической карьере.

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