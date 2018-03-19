2018-03-19T17:09:39+03:00
Политика

Владимир Путин призвал своих соперников по президентской гонке совместно трудиться ради страны

Президент России встретился с семеркой кандидатов на пост президента
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Путин встретился с кандидатами на президентский пост. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПутин встретился с кандидатами на президентский пост. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Президент России Владимир Путин встретился со своими соперниками по завершившейся накануне президентской гонке. Глава российского государства поблагодарил каждого из кандидатов за разработку программ по улучшению жизни россиян и призвал объединить усилия в работе на благо жителей страны.

"Предвыборная кампания — это всегда период особый, особые эмоции, часто они перехлестывают, конечно, но так бывает практически везде, и мы здесь не исключение никакое. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - сказал Путин.

Отметим, что соперниками Путина по президентской гонке являлись кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, партию «Гражданская инициатива» представляла Ксения Собчак, лидер «Партии Роста» Борис Титов, главный «коммунист России» Максим Сурайкин, «яблочник» Григорий Явлинский, и представитель от «Российского общенационального союза» Сергей Бабурин.

Выборы президента России прошли 18 марта. После подсчета 99,98% голосов безоговорочным лидером стал действующий глава государства, президент Владимир Путин. Она набрал более 76%.

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