Вернувшийся домой после 5 лет скитаний кот умилил пользователей Сети

СЕГОДНЯ 17:14 2018-03-19T17:22:29+03:00

За пять лет кот успел побывать в соседнем городке, попасть в приют и чудом спастись из очереди на усыпление.

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Кот пропавший пять лет назад вновь объявился у дома прежних хозяев. Необычная история произошла с жителями американского штата Техас.

Девушка поделилась на своей странице в соцсети радостной новостью, что ее любимец, который ушел из дом несколько лет назад, нашелся. Кот забрел на участок бывших хозяев, а когда его пустили в дом, он тут же бросился на свое когда-то любимое место. Хозяева осмотрели черную кошку и обнаружили, что у нее нет клыков, как и у их Пантеры. Тогда все сомнения развеялись.

Оказалось, что за эти пять лет кот успел побывать в соседнем городке, попасть в приют и чудом спастись из очереди на усыпление. Более того, теперь у кота есть новые хозяева, которые по счастливому стечению обстоятельств являются соседями прежних.

Отмечается, что новая семья отказалась возвращать питомца старым хозяевам, так как очень привязалась к нему. Однако они позволили навещать кота в любое время, пишет «Ридус».

История вызвала мощный отклик среди пользователей социальной сети. За три дня с момента публикации твит о приключениях Пантеры собрал более 200 000 лайков и 40 000 репостов.