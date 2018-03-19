Захарова: Россия требует профессиональной свободы для российских СМИ на Украине

СЕГОДНЯ 17:12 2018-03-19T17:12:08+03:00

По словам официального представителя МИД РФ, украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой

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Россия требует профессиональной свободы для российских СМИ на Украине, так как украинские СМИ получают такое отношение в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что Киев выслал журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову, которой также запретили въезд на три года.

"Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества", — заявила Захарова, передает сайт МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что украинская пресса получает в России полную профессиональную свободу.

"Мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине", — сказала Захарова.

Кроме того, она обратилась к профильным международным организациям и НПО с призывом осудить репрессивную политику Украины в отношении российских СМИ.