Захарова: Россия требует профессиональной свободы для российских СМИ на Украине
Россия требует профессиональной свободы для российских СМИ на Украине, так как украинские СМИ получают такое отношение в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, ранее стало известно, что Киев выслал журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову, которой также запретили въезд на три года.
"Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества", — заявила Захарова, передает сайт МИД РФ.
Дипломат подчеркнула, что украинская пресса получает в России полную профессиональную свободу.
"Мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине", — сказала Захарова.
Кроме того, она обратилась к профильным международным организациям и НПО с призывом осудить репрессивную политику Украины в отношении российских СМИ.