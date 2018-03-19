Ученые доказали пользу лишнего веса

СЕГОДНЯ 17:24 2018-03-19T17:24:58+03:00

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Канадские исследователи из Монреальского университета смогли обосновать пользу лишнего веса. Специалисты на протяжении нескольких лет занимались изучением влияния лишнего веса на здоровье человека и установили, что при появлении лишних килограммов в организме начинает становится активным воспалительный белок нейропилин-1, который отвечает за удаление лишнего жира.

Такой парадокс приводит к такому явлению как здоровое ожирение. Белок нейропилин-1 способствует улучшению метаболизма и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, пишет "Утро.ру".

Напомним, что жир в человеческом организме хранится в форме триглицеридов и эфиров холестерина в специализированной ткани, состоящей из клеток адипоцитов. Таким образом, будет ли жир накапливаться или, наоборот, сжигаться, зависит от человека, а вернее от количества потребляемых им калорий. При избыточном количестве этих веществ в организме активируются воспалительные факторы, разрушаются стенки сосудов, и уже только вследствие этого происходят нарушения функций сердечно-сосудистой системы, пишет сайт argumenti.ru.