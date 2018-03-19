Британский Совет нацбезопасности рассмотрит новые шаги в отношении РФ
Совет национальной безопасности Великобритании планирует рассмотреть возможность введения новых мер в отношении России. Обсуждение данного вопроса состоится в ходе заседания во вторник, 20 марта.
Такое заявление сделала представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает агентство Reuters.
Между тем, во внешнеполитическом ведомстве королевства заверили в том, что ответная высылка британских дипломатов с территории России не повлияет на позицию Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Напомним, что двойного шпиона отравили нервно-паралитическим газом в городе Солсбери. Британские власти поспешили бездоказательно обвинить в случившемся Россию и даже оборвали с нашей страной все двусторонние отношения.
Также, как ранее сообщал сайт kp.ru, из королевства решили выслать 23 дипломатов РФ. В качестве ответных мер Москва призвала стольких же сотрудников британских диппредставительств покинуть нашу страну.
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