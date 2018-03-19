Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

СЕГОДНЯ 17:28 2018-03-19T17:28:33+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в гонку вооружений. При этом он отметил, что Москва будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности.

"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", — сказал Путин на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента 2018 года.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента страны. ЦИК обнародовал предварительные данные, согласно которым Путин одержал победу, набрав 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Этот результат стал рекордным в политической карьере действующего главы государства.