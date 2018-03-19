Более 400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

СЕГОДНЯ 17:48 2018-03-19T17:48:42+03:00

В полиции проверили указанные заведения и заявили об отсутствии опасности

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Неизвестный злоумышленник разослал письма с угрозами взрывов в более чем 400 британских школ и колледжей. Правоохранители выяснили, что данные сообщения поступали из США.

Между тем, злоумышленник грозился взорвать образовательные учреждения в случае, если ему не предоставят денежный выкуп. В связи с этим многие школы просили родителей забрать своих детей с занятий.

Правоохранители проверили все указанные в письмах учебные заведения, а в некоторых даже провели обыски, однако не выявили признаков грозящей опасности. Руководство школ и колледжей было дополнительно проинформировано о мерах необходимых для обеспечения безопасности учеников.

"Мы крайне серьезно воспринимаем подобные инциденты, ведется расследование" - цитирует издание Daily Mail представителя полиции графства Хартфордшир.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ноябре несколько взрывов прогремело в одной из школ во французских Каннах.