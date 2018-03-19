МИД Швеции вызвал российского посла в связи с делом Скрипаля

СЕГОДНЯ 18:02 2018-03-19T18:02:11+03:00

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены четвертого марта в бессознательном сознании в Солсбери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Посла России в Швеции Виктора Татаринцева вызвали в МИД королевства. Это связано с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая допустила шведское происхождение нервно-паралитического вещества, отправившего экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в больницу. Встреча дипломатов назначена на вторник, 20 марта.

«Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются», - пояснили ТАСС в ведомстве.

Ранее Захарова заметила, что Россия и СССР никогда не занимались разработкой химического оружия «Новичок», но над такими проектами могли работать в Швеции, Чехии, Словакии, Великобритании или США.

«КП» ознакомилась с книгой создателя «Новичка» Вила Мирзаянова и пришла к выводу, что вещество содержит такие же высокотоксичные элементы, как зарин и зоман. Кроме того, в книге указана формула вещества, по которой можно его воссоздать в лабораторных условиях.