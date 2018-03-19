2018-03-19T18:40:22+03:00
Политика

В ООН обеспокоились нарушениями свободы слова на Украине

Всемирная организация сообщила о многократных случаях насилия над журналистами
Алексей КАРЕЛИН
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ООН выявила 205 случаев нарушения прав человека на Украине.ООН выявила 205 случаев нарушения прав человека на Украине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года ООН зафиксировала на Украине шесть случаев нападения на журналистов и бездействия правоохранительных органов. Об этом рассказывается в докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) всемирной организации.

«В пяти случаях нападавшими были члены радикальных правых группировок, причем представители украинских правоохранительных органов присутствовали во время этих нападений, но не предотвращали и не прекращали их», - говорится в докладе.

В докладе рассказывается и о других нарушениях прав человека, которых за отчетный период выявлено 205, в том числе пытки и нарушение прав на справедливое судебное разбирательство. По данным авторов доклада, за 38 таких случаев ответственность несет правительство Украины.

«Нарушения и ущемления прав человека, совершенные в случаях, связанных с конфликтом, остаются практически без внимания, а системное отсутствие ответственности лишает жертв и общество в целом права на информацию. Это также способствует созданию атмосферы безнаказанности», - пишут авторы доклада.

Ситуация является особо тревожной в связи с грядущими президентскими и парламентскими выборами, отмечают эксперты.

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