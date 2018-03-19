Вертолеты коалиции во главе с США эвакуировали главарей ИГ* с северо-востока Сирии

СЕГОДНЯ 18:55 2018-03-19T18:55:37+03:00

Вертолеты коалиции во главе с США эвакуировали главарей ИГ* из Сирии Фото: REUTERS

В декабре сирийские СМИ уже сообщали, что коалиция помогает боевикам покинуть территории, на которые наступают правительственная армия

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Главарей террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) из окрестностей города Камышлы на северо-востоке Сирии эвакуировали вертолеты международной коалиции во главе с США.

Как сообщает агентство САНА со ссылкой на собственный источник, три вертолета коалиции совершили посадку рядом неподалеку от границы с Турцией, чтобы эвакуировать четверых боевиков иракского происхождения и отвезти их в неизвестном направлении.

Напомним, в декабре сирийские СМИ уже передавали, что коалиция помогает боевикам покинуть территории, на которые наступают сирийская армия. Так, боевики были вывезены из северных районов Дейр-эз-Зора.

По данным агентства САНА, бежавшие из города террористы присоединились к отрядам Сирийских демократических сил. В ноябре жители Меядина сообщили, что американские вертолеты вывозили иностранных командиров ИГ перед операцией по освобождению города.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная в России.