Британская полиция не обнаружила связь между отравлением Скрипаля и смертью соратника Березовского

СЕГОДНЯ 19:04 2018-03-19T19:04:08+03:00

Скотланд-Ярд не нашел связи между смертью соратника Березовского и отравлением Скрипаля Фото: REUTERS

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией в британском Солсбери 4 марта

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Британская полиция не обнаружила связь между отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и смертью в Лондоне экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

«Мы в ходе расследования пока не обнаружили ничего такого, что указывало бы на связь покушений на убийство в Солсбери», — говорится в заявлении Скотленд-Ярда, передает Sky News.

Сообщается, что никаких арестов в связи с расследованием не проводилось. Кроме того, было изучено больше 400 вещественных доказательств.

«В расследовании есть прогресс, мы выслушали ряд свидетельств и изучаем более 400 вещдоков. Мы не обнаружили на данный момент никаких признаков насильственного проникновения, но судмедэксперты продолжают работать в доме господина Глушкова», — отмечается в сообщении.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией в британском Солсбери 4 марта. Ранее в Европейском союзе сообщили, что поддерживают Лондон в связи с «делом Скрипаля».