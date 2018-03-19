Эрдоган пригрозил нанести внезапный удар по иракским курдам

СЕГОДНЯ 19:20 2018-03-19T19:20:07+03:00

В случае начала антитеррористической операции первым под удар попадет город Синджар

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Турецкие войска могут при необходимости войти в Ирак для начала военной операции против курдских формирований на севере страны. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.

"Мы можем однажды ночью без предупреждения войти в Синджар и очистить его от Рабочей партии Курдистана", - сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий уже обсуждалось в Багдадом, передает агентство Anadolu.

Напомним, что в воскресенье Анкара объявила об окончательном захвате сирийского Африна и освобождении его от курдских формирований, признанных в республике террористическими. Боевые действия проводились в рамках операции, получившей название "Оливковая ветвь"

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что город находился в окружении турецких войск и сирийской оппозиции еще 12 марта. Уже тогда под контролем Анкары находились все критически важные регионы.