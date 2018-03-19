2018-03-19T19:56:44+03:00
Происшествия

В МАК назвали причину крушения самолета Ан-2 в Балашихе

Вероятнее всего, члены экипажа допустили ошибку во время пилотирования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ан-2 разбился во время показательного полета на авиашоу в Балашихе. Фото: Варлыгин Евгений/ТАССАн-2 разбился во время показательного полета на авиашоу в Балашихе. Фото: Варлыгин Евгений/ТАСС
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В Межгосударственном авиационном комитете России считают, что наиболее вероятной причиной крушения самолета Ан-2 в подмосковной Балашихе в сентябре прошлого года, является ошибка пилотов. Такие результаты показало итоговое расследование авиакатастрофы.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Ан-2 RA-35171 явился неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета Ан-2 на больших скоростях полета, <...> что не позволило вывести самолет из снижения при выполнении маневрирования с большими углами крена на предельно малой высоте полета", - говорится в сообщении комиссии, опубликованном на сайте МАК.

По мнению специалистов, роковую роль в трагическом инциденте сыграло выполнение маневров на недостаточной высоте, а также пилотирование в режимах, не установленных руководством по эксплуатации для данного самолета.

Напомним, что Ан-2 разбился 2 сентября во время демонстрационного выступления на авиашоу на подмосковном полигоне "Черное". В результате крушения погибли два профессиональных пилота, передает сайт kp.ru.

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