2018-03-19T22:35:33+03:00
Политика

ЕС отказался признавать проведение выборов президента России в Крыму

В Европейском союзе историческое воссоединение полуострова с РФ продолжают называть "нелегальной аннексией"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Явка на выборах президента в Крыму оказалась одной из самых высокихЯвка на выборах президента в Крыму оказалась одной из самых высокихФото: Виталий ПАРУБОВ
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Европейский союз отказывается признавать проведение выборов президента России в Крыму. Такая позиция была определена в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини уже высказывала аналогичную позицию по данному вопросу. Тогда власти полуострова назвали такое заявление нарушением универсального международного права.

Между тем, отметим, что согласно предварительным данным, явка избирателей на выборах президента России в Крыму Севастополе составила 71,55% и 71,44% соответственно. Это стало одним из самых лучших результатов по всей стране.

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