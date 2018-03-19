2018-03-19T23:03:35+03:00
В мире

Звезда "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы Нью-Йорка

Актриса Синтия Никсон объявила сбор средств на свою избирательную кампанию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актриса Синтия НиксонАктриса Синтия НиксонФото: REUTERS
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Звезда популярного сериала "Секс в большом городе", актриса Синтия Никсон решила баллотироваться на должность главы американского Нью-Йорка. Об этом сама артистка сообщила в своих социальных сетях.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора", - написала Никсон в микроблоге в Twitter.

Женщина подчеркнула, что уже давно живет в этом крупнейшем американском городе и желает его жителей всего самого лучшего. По словам актрисы, она готова бороться за справедливость и представлять интересы граждан США.

Синтия выразила готовность бороться за интересы американского народа Фото: Twitter.com

Синтия выразила готовность бороться за интересы американского народаФото: Twitter.com

В настоящий момент уже открыт сбор средств в поддержку избирательной кампании популярной актрисы. Сама она пообещала не принимать корпоративные взносы, чтобы не казаться "купленной" и не следовать чьим-то конкретным интересам.

Между тем, напомним, что слухи о намерении Никсон принять участие в выборах губернатора появились еще в августе 2017 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в команду звезды "Секса в большом городе" могут войти Ребекка Кац и Билл Хайерс, ранее работавшие в штабе мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

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