В школу на юге Москвы ворвался мужчина с топором

СЕГОДНЯ 23:04 2018-03-19T23:04:40+03:00

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В Москве в районе Восточное Бирюлево неизвестный мужчина ворвался в здание школы с топором и начал крушить имущество учебного заведения. К настоящему моменту дебошир задержан сотрудниками полиции. Такое заявление сделали в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

"К Как выяснилось, в здание зашел мужчина в агрессивном состоянии и стал нарушать общественный порядок, повреждая имущество. Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - передает агентство "Москва" со ссылкой на ведомства.

Уточняется. что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящему время стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года в одну из школ в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и устроил резню. В результате пострадали семь человек, включая его самого.