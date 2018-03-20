Меркель: Россия должна доказать свою непричастность к отравлению Скрипаля в Солсбери

СЕГОДНЯ 00:36 2018-03-20T00:57:58+03:00

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве Фото: REUTERS

Об этом канцлер Германии заявила на встрече с польским премьером в Варшаве

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Россия должна доказать свою непричастность к инциденту в английском Солсбери, где от действия нервно-паралитического вещества пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия утверждает, что за этим отравлением стоит Москва.

«Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так», - заявила Меркель в Варшаве после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Тот со своей стороны подчеркнул, что Польша выступает за «решительный ответ со стороны всего Евросоюза» в связи с инцидентом в Солсбери, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ЕС выразил «безоговорочную» солидарность с Британией по делу об отравлении Сергея Скрипаля и призвал Россию ответить на вопросы британского следствия. Между тем, в Москве неоднократно говорили, что наша страна не имеет никакого отношения к тому, что проихошло с бывшим офмцером ГРУ, и в России никаких разработок отравляющего вещества под названием «Новичок» не производилось.

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