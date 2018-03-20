Пушков: Совсем плохи дела США на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России

СЕГОДНЯ 01:31 2018-03-20T01:47:32+03:00

Так российский сенатор прокомментировал заявление Вашингтона о том, что Москва якобы пытается подорвать американо-саудовские отношения

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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал очередные обвинения Вашингтона в адрес Москвы: высокопоставленный чиновник из Белого дома заявил, что Россия якобы пытается подорвать отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией.

«США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что чёрная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США», - написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter .

«Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России», - подытожил он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Россия в конце февраля заблокировала британский проект резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана за поставки оружия в Йемен, после чего представила свой вариант документа, который был принят единогласно всеми странами-членами Совбеза. Именно об этой резолюции и говорил представитель американской администрации, говоря о «подрыве» отношений США с Саудовской Аравией.