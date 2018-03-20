2018-03-20T02:51:48+03:00
Политика

Военный эксперт уточнил, зачем Путин призвал запасников на сборы

Полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что президент России подписывает такие указы ежегодно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Призванных на сборы отправляют в части, там переодевают в военную форму и определяют в те или иные подразделенияПризванных на сборы отправляют в части, там переодевают в военную форму и определяют в те или иные подразделенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Президент России ежегодно подписывает указы о призыве запасников на сборы, и каждый год для этого привлекается около пяти тысяч человек. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя нынешний указ Владимира Путина.

Он пояснил, что главная цель таких сборов – «чтобы военнослужащие запаса подтвердили и обновили свои навыки военной специальности». На это нужны деньги, а «чтобы они были выделены, издается указ президента».

«Механики — водители танков, наводчики орудий, топографы, разведчики. В зависимости от тех специальностей, которые нужны Вооружённым силам или тому или иному округу», - уточнил эксперт в беседе с телеканалом RT.

Виктор Литовкин также рассказал, что сборы проходят по-разному, «часто во время больших оперативно-стратегических учений, например «Запад-2017», причем в это время люди получают среднюю заработную плату на своих рабочих местах, а от Министерства обороны — денежное содержание в зависимости от того, на какую должность они определены: командир взвода, механик-водитель, водитель автомобиля».

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