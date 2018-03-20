Президент Сирии проехал по Восточной Гуте на машине

СЕГОДНЯ 03:00 2018-03-20T03:19:57+03:00

За время боевых действий Восточная Гута превратилась в руины Фото: REUTERS

Во время своей поездки по освобожденным районам анклава Башар Асад сам находился за рулём автомобиля [видео]

Изменить размер текста: A A

В интернете появилось видео поездки президента Сирии Башара Асада по освобождённым от боевиков районам Восточной Гуты, он сам был за рулем автомобиля.

На кадрах видно разрушенные здания и почти полное отсутствие людей на улицах. Запись, сделанную в машине сирийского лидера, опубликовал телеканал RT.

Башар Асад проехал по Восточной Гуте за рулём автомобиля.Видео было снято 18 марта

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и пообщался с военнослужащими правительственной армии.

По данным командования Вооруженных сил Сирии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории анклава, а благодаря открытию гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за последние четыре дня Восточную Гуту покинули около 50 тысяч мирных жителей. Всего же из опасных районов анклава удалось вывести порядка 77 тысяч человек.