Президент Сирии проехал по Восточной Гуте на машине
В интернете появилось видео поездки президента Сирии Башара Асада по освобождённым от боевиков районам Восточной Гуты, он сам был за рулем автомобиля.
На кадрах видно разрушенные здания и почти полное отсутствие людей на улицах. Запись, сделанную в машине сирийского лидера, опубликовал телеканал RT.
Башар Асад проехал по Восточной Гуте за рулём автомобиля.Видео было снято 18 марта
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и пообщался с военнослужащими правительственной армии.
По данным командования Вооруженных сил Сирии, правительственные войска освободили от террористов 70% территории анклава, а благодаря открытию гуманитарного коридора в поселении Хаммурия за последние четыре дня Восточную Гуту покинули около 50 тысяч мирных жителей. Всего же из опасных районов анклава удалось вывести порядка 77 тысяч человек.
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