Боевики из Восточной Гуты впервые за несколько недель не обстреливали Дамаск

СЕГОДНЯ 03:59 2018-03-20T04:11:56+03:00

Впервые за последние три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии

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В понедельник, 19 марта, боевики из Восточной Гуты ни разу не открыли огонь по сирийской столице Дамаску и его окрестностям. Об этом рассказал журналистам начальник российского центра по примирению враждующих стороны в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Впервые за последние три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов», - сообщил он.

При этом представитель Минобороны России отметил, что «несмотря на временное затишье в столице, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, боевики постоянно срывали гуманитарные паузы, которые были введены с 27 февраля, чтобы мирные жители Гуты могли покинуть опасные районы. Однако нашим военным удалось наладить выход людей из анклава. Только за последние четыре дня Восточную Гуту покинули около 50 тысяч мирных жителей. Всего же из опасных районов анклава удалось вывести порядка 77 тысяч человек.