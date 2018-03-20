СЕГОДНЯ 05:36 2018-03-20T05:49:53+03:00

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В знак солидарности с Великобританией Исландия может присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Гудлёйгур Тор Тордарсон, уточнив, что решение пока не принято, исландское правительство обсуждает такую возможность с союзниками.

«Когда так много глаз прикованы к нам, очень важно использовать возможность представить Исландию в наилучшем свете. Нам нужно обсудить эту возможность в правительстве и с нашими союзниками. Решение пока не принято. Мы всё ещё обсуждаем», — цитирует заявление главы МИД Исландии телеканал RT.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, призывы Великобритании к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России из-за «дела Скрипаля» очень волнуют руководство Международной федерации футбола (ФИФА). В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что, западные страны «устроили из спорта политику», но ЧМ – 2018 по футболу в нашей стране состоится в любом случае, даже если какие-то государства решат его игнорировать. Например, Германия отказалась бойкотировать турнир.