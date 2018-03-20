2018-03-20T07:36:01+03:00
В мире

Си Цзиньпин: Развитие Китая не угрожает другим странам

Китайский народ искренне желает внести свой вклад в поддержание мира и развитие всего человечества, заявил лидер КНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созываПредседатель КНР Си Цзиньпин выступает на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созываФото: REUTERS
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Выступая на закрытии первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что стремительное Китая не угрожает другим странам, наоборот – Пекин настроен на поддержание мира на всей планете.

«Китай никогда не станет стремиться к гегемонии или экспансии, только тот, кто привык угрожать другим, рассматривает всех в качестве угрозы», - заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что китайский народ искренне желает и «предпринимает реальные действия», чтобы внести свой «вклад в поддержание мира и развитие всего человечества.

«Это стремление не должно быть неверно истолковано или искажено», - приводит слова лидера КНР РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пекине проходила сессия ВСНП 13-го созыва. Она завершилась переизбранием Си Цзиньпина председателем КНР. Кроме того, депутаты главного законодательного органа Китая одобрили поправки в Конституцию, позволяющие одному и тому же человеку избираться на этот пост без ограничений: ранее пребывание в должности лидера Китайской Народной Республики лимитировалось двумя пятилетними сроками.

Си Цзиньпин возглавил страну в 2013 году, и теперь через пять лет снова сможет стать председателем КНР.

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