В Москве при строительстве метро произошел провал грунта

СЕГОДНЯ 08:04 2018-03-20T08:07:02+03:00

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В Москве при строительстве станции метро «Юго-Восточная» произошел провал грунта. В результате было частично перекрыто движение по улице Ферганская. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

«При строительстве станции метро «Юго-Восточная» произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала – четыре метра, длина – десять метров, ширина – шесть метров», - цитирует слова источника агентство РИА Новости.

В результате аварии было заблокировано движение автотранспорта по двум из четырех полос улицы. К счастью, никто при этом не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в столице погиб рабочий и еще двое получили ранения в результате обвала грунта у здания Политехнического музея, который с 2013 года находится на реконструкции.