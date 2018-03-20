Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии
Сын свергнутого и зверски убитого ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии, об этом сообщил журналистам в Тунисе его представитель Айман Абу Рас.
«Сейф аль-Ислам Каддафи, выдвигая свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны», - приводит слова представителя Каддафи-младшего агентство Bloomberg.
О том, что Сейф аль-Ислам собирается баллотироваться в президенты, еще в декабре прошлого года сообщил пресс-секретарь семьи бывшего лидера Джамахирии.
Напомним, Муамар Каддафи правил страной более 40 лет, а в феврале 2011 года в Ливии – одном из крупнейших мировых экспортеров нефти – началась гражданская война. Полковник был убит 20 октября, и уже через месяц повстанцы захватили Сейфа аль-Ислама, когда он пытался бежать в Нигер. Его приговорили к смертной казни, но в июне прошлого года амнистировали и отпустили на свободу.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года, и у Каддафи-младшего, по мнению экспертов, хорошие шансы на победу. Кстати, где именно он сейчас находится, до сих пор неизвестно.
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