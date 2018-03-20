Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии

СЕГОДНЯ 08:58 2018-03-20T08:58:02+03:00

Выдвигая свою кандидатуру, Сейф аль-Ислам стремится не к власти, он хочет «спасти страну»

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Сын свергнутого и зверски убитого ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии, об этом сообщил журналистам в Тунисе его представитель Айман Абу Рас.

«Сейф аль-Ислам Каддафи, выдвигая свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны», - приводит слова представителя Каддафи-младшего агентство Bloomberg.

О том, что Сейф аль-Ислам собирается баллотироваться в президенты, еще в декабре прошлого года сообщил пресс-секретарь семьи бывшего лидера Джамахирии.

Напомним, Муамар Каддафи правил страной более 40 лет, а в феврале 2011 года в Ливии – одном из крупнейших мировых экспортеров нефти – началась гражданская война. Полковник был убит 20 октября, и уже через месяц повстанцы захватили Сейфа аль-Ислама, когда он пытался бежать в Нигер. Его приговорили к смертной казни, но в июне прошлого года амнистировали и отпустили на свободу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года, и у Каддафи-младшего, по мнению экспертов, хорошие шансы на победу. Кстати, где именно он сейчас находится, до сих пор неизвестно.