2018-03-20T09:14:22+03:00
В мире

Полиция Аризоны не увидела вины беспилотного автомобиля Uber в смертельном ДТП

Ранее 49-летняя велосипедистка погибла при столкновении с автономным джипом Volvo, который испытывался компанией
Денис СУХОВ
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Полиция Аризоны не увидела вины беспилотного автомобиля Uber в смертельном ДТППолиция Аризоны не увидела вины беспилотного автомобиля Uber в смертельном ДТПФото: REUTERS
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Правоохранители города Темпл в штате Аризона не считают, что автоматика беспилотного такси Uber стала причиной ДТП, повлекшим за собой гибель велосипедистки. Об этом сообщила глава местной полиции Сильвиа Моир.

«Ясно, что было бы очень сложно избежать этого столкновения в любом режиме — в автономном или с водителем — основываясь на том, как она (велосипедистка) выскочила из тени прямо на дорогу», - цитирует Моир газета San Francisco Chronicle.

По ее словам, ни камеры автомобиля, ни находившийся в испытуемом автомобиле специалист не заметили женщину на велосипеде. Водитель понял, что произошло столкновение, только после того, как услышал звук удара.

Отмечается, что автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 км/ч) в зоне с ограничением в 35 миль в час.

Ранее, 19 марта, 49-летняя велосипедистка Элейн Херцберг стала жертвой ДТП — женщина погибла, столкнувшись с беспилотным джипом марки Volvo, который испытывался компанией Uber.

В настоящее время целый ряд американских компаний тестирую беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. Несмотря на то, что необходимые технологии в общих чертах готовы, внедрение беспилотников осложняется юридическими вопросами: разработчики автономного транспорта не хотят брать на себя ответственность за возможные происшествия с техникой без человека-водителя.

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