Масляков о Путине: человек с замечательным чувством юмора
Президент международного союза КВН Александр Масляков назвал главу российского государства Владимира Путина человеком с замечательным чувством юмора.
Напомним, 1 марта Путин посетил 1/8 финала высшей лиги КВН, игра вышла в эфир 9 марта. В финале игры президента вышел на сцену и поблагодарил КВНщиков за актуальность тем.
"Я его не пытал, доволен он или нет. Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая", — рассказал Масляков.
Он отметил, что настроение у президента тогда было хорошим. По словам Маслякова, "у президентов есть традиция приходить на игру перед выборами".
Кроме того, телеведущий рассказал, что президент России может появиться на финальной игре клуба в декабре.
"Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь", — добавил Масляков, передает РИА Новости.