Масляков о Путине: человек с замечательным чувством юмора

СЕГОДНЯ 09:36 2018-03-20T09:36:15+03:00

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Президент международного союза КВН Александр Масляков назвал главу российского государства Владимира Путина человеком с замечательным чувством юмора.

Напомним, 1 марта Путин посетил 1/8 финала высшей лиги КВН, игра вышла в эфир 9 марта. В финале игры президента вышел на сцену и поблагодарил КВНщиков за актуальность тем.

"Я его не пытал, доволен он или нет. Он — человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась неплохая", — рассказал Масляков.

Он отметил, что настроение у президента тогда было хорошим. По словам Маслякова, "у президентов есть традиция приходить на игру перед выборами".

Кроме того, телеведущий рассказал, что президент России может появиться на финальной игре клуба в декабре.

"Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь", — добавил Масляков, передает РИА Новости.