СЕГОДНЯ 09:57 2018-03-20T10:51:51+03:00

Разработчик «Новичка» допустил, что отравляющее вещество применили против Скрипаля сами британцы Фото: REUTERS

Эксперт подчеркнул, что технология производства яда уже давно не является секретной

Изменить размер текста: A A

Спецслужбы Великобритании могли сами произвести отравляющее вещество «Новичок» и применить его против экс-полковника ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии.

Такое мнение выразил непосредственный разработчик системы «Новичок», доктор химических наук, профессор Леонид Ринк.

По его словам, в Великобритании «совершенно точно» есть специалисты-химики и возможности нужного уровня.

«Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери», - заявил Ринк в интервью агентству РИА Новости.

Эксперт отметил, что технология производства «Новичка» уже давно является общедоступной, все формулы опубликовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов, который имел допуск к соответствующим советским разработкам. Всего же в 90-е годы Россию покинули как минимум пять человек, знакомых с технологией, добавил Ринк.

«Для любого государства, где есть оружие массового поражения, для Великобритании, Штатов, Китая и всех развитых стран, где есть хоть какая-то химия, создать такое оружие — ноль проблем», - подчеркнул химик.

Несмотря на общедоступность технологии, некоторые тонкости в составе компонентов «Новичка» могут указать на то, что вещество не было изготовлено в России. Ринк считает, что именно этим можно объяснить нежелание британев предоставить Москве доступ к собранным в городе Солсбери образцам.

Напомним, Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены 5 марта в британском Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», якобы произведенного в России.

В этой связи власти Великобритании анонсировали целый ряд антироссийских мер. В том числе выдворение 23 дипломатов и заморозку высокоуровневых двусторонних контактов.

При этом Лондон отказался от совместного с Москвой расследования инцидента в Солсбери в рамках Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Как сообщал сайт «КП», 17 марта МИД РФ объявил об ответных мерах на действия Великобритании. Речь идет о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства королевства в Санкт-Петербурге и приостановке деятельности Британского Совета в РФ.