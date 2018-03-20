Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича
На недавние размышления лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича, назвавшего российских граждан «злобными дебилами» отреагировали в Госдуме. Как сыронизировала депутат нижней палаты российского парламента Наталья Поклонская, в провокационном высказывании музыканта-бунтаря нет ничего удивительного, все — предельно ясно, учитывая, по ее словам, мизерный масштаб его личности.
«Так это он себя имел в виду», — заявила Поклонская
19 марта Андрей Макаревич, вернувшись из гастролей по США, настолько восхитился тамошними обывателями, что стал нелестно отзываться о гражданах собственной страны. «Американцы спокойнее, веселее и добрее» россиян, которые превращаются в «злобных дебилов», заявил музыкант.
Стоит отметить, что подобные высказывания не нашли положительного отклика даже у коллег Макаревича по рок-цеху, которые предложили ему переехать в США навсегда.
А официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, призвала музыканта вести себя достойно и «перестать обзывать россиян, не имея на это ни малейшего права».
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