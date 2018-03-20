Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича

СЕГОДНЯ 15:15 2018-03-20T15:13:59+03:00

Наталья Поклонская считает, что Макаревич обозвал прежде всего себя Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме осудили музыканта "Машины времени" за его уничижительные высказывания о гражданах собственной страны

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На недавние размышления лидера группы «Машина Времени» Андрея Макаревича, назвавшего российских граждан «злобными дебилами» отреагировали в Госдуме. Как сыронизировала депутат нижней палаты российского парламента Наталья Поклонская, в провокационном высказывании музыканта-бунтаря нет ничего удивительного, все — предельно ясно, учитывая, по ее словам, мизерный масштаб его личности.

«Так это он себя имел в виду», — заявила Поклонская

19 марта Андрей Макаревич, вернувшись из гастролей по США, настолько восхитился тамошними обывателями, что стал нелестно отзываться о гражданах собственной страны. «Американцы спокойнее, веселее и добрее» россиян, которые превращаются в «злобных дебилов», заявил музыкант.

Стоит отметить, что подобные высказывания не нашли положительного отклика даже у коллег Макаревича по рок-цеху, которые предложили ему переехать в США навсегда.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, призвала музыканта вести себя достойно и «перестать обзывать россиян, не имея на это ни малейшего права».

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