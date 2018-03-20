Компания Харви Вайнштайна подала иск о банкротстве

СЕГОДНЯ 10:26 2018-03-20T10:26:18+03:00

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Компания Weinstein Co. так и не смогла оправиться после того, как ее сооснователя Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах, и подала иск о банкротстве.

По данным издание Variety, Weinstein Co. может быть выкуплена компанией Lantern Capital, которая готова продолжить работу над текущими проектами банкрота и предоставить рабочие места сотрудникам. Различные источники оценивают сумму сделку в диапазоне от 300 до 450 млн долларов.

При этом остается открытым вопрос компенсаций жертвам домогательств Вайнштейна. Речь может идти о нескольких десятках миллионов долларов.

Напомним, до недавнего времени продюсер Харви Вайнштейн считался одним из самых влиятельных деятелей американского кинематографа. Еще в 1970-х годах он основал Weinstein Co. вместе с братом Робертом. Компания выпустила десятки известных фильмов, включая «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла», «Властелин колец», «Авиатор».

Вайнштейн был уволен из созданной им компании спустя три дня после публикации, в которой актриса Эшли Джадд обвинила его в домогательствах. После этого более 80 женщин заявили о приставаниях продюсера и совершенных им изнасилованиях. В их числе всемирно известные Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.