Депутаты предложили ужесточить наказание за уголовные нарушения ПДД
Фигурантам уголовных дел по нарушения ПДД могут ужесточить наказания. По ходатайству следствия нарушителям еще до вынесения приговора cмогут запретить садиться за руль. При этом водительское удостоверение будет храниться в материалах дела.
Поправки в УПК подготовил комитет по госстроительству и внес их в готовящий ко второму чтению законопроект о «запрете определенных действий». Документ внесли в Госдуму еще в 2015 году. Он расширяет список мер пресечения для фигурантов уголовных дел. Парламентарии предложили добавить запрет на выход из дома в определенное время суток, нахождение в определенных местах, приближение на установленное судом расстояние к ряду объектов или лиц, ограничение на использование телефона, интернета и общение с конкретными людьми, пишут «Известия».
Как сообщал сайт kp.ru, с 18 марта вступает в силу запрет для водителей на выход из автомобиля ночью без светоотражающего жилета при ДТП или остановке на дороге, в том числе и на обочине.