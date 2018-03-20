Депутаты предложили ужесточить наказание за уголовные нарушения ПДД

СЕГОДНЯ 10:48 2018-03-20T10:48:52+03:00

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Фигурантам уголовных дел по нарушения ПДД могут ужесточить наказания. По ходатайству следствия нарушителям еще до вынесения приговора cмогут запретить садиться за руль. При этом водительское удостоверение будет храниться в материалах дела.

Поправки в УПК подготовил комитет по госстроительству и внес их в готовящий ко второму чтению законопроект о «запрете определенных действий». Документ внесли в Госдуму еще в 2015 году. Он расширяет список мер пресечения для фигурантов уголовных дел. Парламентарии предложили добавить запрет на выход из дома в определенное время суток, нахождение в определенных местах, приближение на установленное судом расстояние к ряду объектов или лиц, ограничение на использование телефона, интернета и общение с конкретными людьми, пишут «Известия».

Как сообщал сайт kp.ru, с 18 марта вступает в силу запрет для водителей на выход из автомобиля ночью без светоотражающего жилета при ДТП или остановке на дороге, в том числе и на обочине.