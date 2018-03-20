2018-03-20T10:46:36+03:00
Звезды

Спилберг рассказал, когда снимет новый фильм об Индиане Джонсе

Кто исполнит роль главного героя, пока неизвестно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Харрисон форд в роли Индианы Джонса. Фото: Кадр из фильмаХаррисон форд в роли Индианы Джонса. Фото: Кадр из фильма
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Режиссер Стивен Спилберг объявил дату начала съемок нового фильма об археологе Индиане Джонсе. По его словам, работа над новой картиной о всемирно известном персонаже начнется уже в апреле 2019 года в Великобритании. Об этом Спилберг заявил во время вручения премии Empire Awards.

Добавим, что раскрыть другие подробности режиссер не захотел. Кто исполнит роль главного героя, пока неизвестно. По слухам, это может быть Харрисон Форд, который уже воплощал Джонса на экране в предыдущих фильмах и чей образ давно связан с образом персонажа-археолога. Однако версия о том, что Спилберг перезапустит франшизу и выберет на роль главного героя другого артиста, не исключена, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер рассказал о съемках нового фильма о Териминаторе. По его данным, съемки начнутся в июне текущего года, а завершатся в середине октября. Премьера же картины запланирована на лето 2019 года.

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