2018-03-20T10:56:09+03:00
Дом. Семья

В Кении скончался последний самец вымирающего белого носорога

Животное по кличке Судан страдало рядом возрастных заболеваний, и ветеринарам пришлось его усыпить
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Скончавшемуся животному было 45 летСкончавшемуся животному было 45 летФото: REUTERS
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Печальная новость для всех любителей дикой природы пришла из Кении. В заповеднике Ol Pejeta этого африканского государства скончался самец белого носорога по кличке Судан.

В зоосаде сообщили, что животному было 45 лет. Носорог страдал сразу несколькими возрастными заболеваниями, среди которых - поражение кожи и дегеративные изменения в мышцах.

Как уверяют сотрудники заповедника, Судан в последнее время страдал от невыносимых болей и лечение не помогало. 18 марта состояние животного резко ухудшилось и ветеринарами было принято решение усыпить бедное животное.

Животное страдало рядом возрастных заболеваний Фото: REUTERS

Животное страдало рядом возрастных заболеванийФото: REUTERS

«Все мы в Ol Pejeta опечалены смертью Судана. Будем помнить его за тут работу, которую он проделал, чтобы обратить внимание общественности по всему миру на то затруднительное положение, в котором находятся не только носороги, но и тысячи других вымирающих видов в результате разрушительной деятельности людей», – написал гендиректор заповедника Ричард Винь в Twitter.

Усыпленный Судин являлся последним самцом северного белого носорога. Теперь этого вида животных осталось всего два представителя, точнее представительницы - дочь Судана Наджин и его внучка Фату.

Ветеринары надеются на разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.

Белый носорог является крупнейшим представителем носорогов и вторым по величине животным после слона, проживающим на суше. Существуют два подвида – южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике.

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