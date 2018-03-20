2018-03-20T11:15:51+03:00
Общество

Минобороны решило компенсировать женам офицеров жизнь в отдаленных гарнизонах

Пособия начнут выплачивать безработным супругам, которые не могут трудоустроиться
Алексей КАРЕЛИН
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Минобороны предусмотрело и выплаты по уходу за несовершеннолетними больными детьми.Минобороны предусмотрело и выплаты по уходу за несовершеннолетними больными детьми.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В воинских частях безработные супруги военнослужащих начнут получать пособия, если они не могут трудоустроиться на месте пребывания. Также выплаты предусмотрены по уходу за несовершеннолетними больными детьми. Размер пособия равен МРОТ, который в марте 2018 года равен 9489 рублей в месяц.

В первую очередь льготы коснутся проживающих в отдаленных гарнизонах в Сибири, Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Так как в Вооруженных силах России служат по контракту больше 40 тысяч женщин, то их мужья тоже имеют право на пособия.

Чтобы получить названные выплаты, военнослужащий должен подать в воинскую часть соответствующий рапорт, копию свидетельства о браке, паспорт с регистрацией по месту службы, трудовую книжку и справку из местной службы занятости для подтверждения того, что супруг или супруга - безработный и не получает пособия. Для пособия по уходу за ребенком надо будет предоставить справку из медучреждения вместо бумаги из центра занятости, пишут «Известия».

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