Минобороны решило компенсировать женам офицеров жизнь в отдаленных гарнизонах

СЕГОДНЯ 11:15 2018-03-20T11:15:51+03:00

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В воинских частях безработные супруги военнослужащих начнут получать пособия, если они не могут трудоустроиться на месте пребывания. Также выплаты предусмотрены по уходу за несовершеннолетними больными детьми. Размер пособия равен МРОТ, который в марте 2018 года равен 9489 рублей в месяц.

В первую очередь льготы коснутся проживающих в отдаленных гарнизонах в Сибири, Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Так как в Вооруженных силах России служат по контракту больше 40 тысяч женщин, то их мужья тоже имеют право на пособия.

Чтобы получить названные выплаты, военнослужащий должен подать в воинскую часть соответствующий рапорт, копию свидетельства о браке, паспорт с регистрацией по месту службы, трудовую книжку и справку из местной службы занятости для подтверждения того, что супруг или супруга - безработный и не получает пособия. Для пособия по уходу за ребенком надо будет предоставить справку из медучреждения вместо бумаги из центра занятости, пишут «Известия».