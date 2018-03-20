Валерия Гаркалина выписали из больницы

СЕГОДНЯ 11:14 2018-03-20T11:14:25+03:00

В конце февраля артист был экстренно госпитализирован с воспалением легких Фото: Евгения ГУСЕВА

В настоящее время артист чувствует себя хорошо и, возможно, скоро вернется на сцену

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Российский актер Валерий Гаркалин выписан из клиники и уже находится дома. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского во вторник, 20 марта.

"Он выписан", — приводит слова сотрудницы больницы РИА Новости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 27 февраля Гаркалин почувствовал себя нехорошо во время спектакля «Страсть Аполлона. Артист был спешно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского, где медики диагностировали у 63-летнего артиста воспаление легких.

Позже Гаркалина перевели из экстренной реанимации в общую. В течении последних недель поступала противоречивая информация о состоянии Гаркалина. То артист шел на поправку, то врачи оценивали его состояние как средней тяжести, говоря, что, несмотря на интенсивную терапию, температура продолжает оставаться высокой.

Российский артист Валерий Гаркалин запомнился зрителям по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», а также в ряде сериалов, таких как «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня».