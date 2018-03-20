Сеть магазинов Fix Price проведет публичное или частное размещение акций

СЕГОДНЯ 11:21 2018-03-20T11:21:55+03:00

По данным СМИ, IPO может состояться не раньше 2019 года

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Российская сеть магазинов Fix Price планирует провести публичное или частное размещение акций.

Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах, IPO может состояться не раньше 2019 года. Отмечается, если это произойдет, то компания может разместить в свободной продаже до четверти акций.

Представители банка ВТБ, владеющего около 7% компании, сообщили, что о планах по выходу на бирже им ничего не известно.

Одни из собеседников издания заявил, что привлечение инвестиций произойдет не в текущем, а в следующем году. Планировалось, что размещение пройдет на Лондонской фондовой бирже. Но в настоящее время, из-за обострения отношений между Россией и Великобританией выход на биржу, скорее всего, произойдет в Москве.

Сеть Fix Price была основана в 2007 году, в настоящее время представлена в 64 российских регионах, где работают 2530 магазинов. Торговые точки работают также в Грузии, Казахстане, Белоруссии и Латвии. Оценка стоимости бизнеса для выхода на IPO может составить до 42 миллиардов рублей.