Девушка из Индии погибла от взрыва смартфона

СЕГОДНЯ 11:25 2018-03-20T11:25:23+03:00

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В Индии 18-летняя девушка по имени Ума Орам погибла во время телефонного разговора. Гаджет взорвался прямо у нее возле уха и нанес многочисленны травмы. Ума была экстренно госпитализирована, одна врачам не удалось спасти ей жизнь, от полученных травм девушка скончалась в больнице.

Отмечается, что трагедия произошла в индийском штате Одиша. Известно, что не задолго до происшествия девушка ставила свой телефона на зарядку и решила совершить звонок, не отключая гаджет от розетки, передает телеканал «360».

В результате несчастного случая, осколки смартфона ранили девушке руку, грудную клетку и ногу. Медики приложили все необходимые усилия для ее спасения, однако пострадавшая скончалась, не приходя в сознание.

Причины взрыва смартфона пока не известны. По словам брата погибшей девушки, взорвавшийся телефон оказался Nokia 5233, который был выпущен в 2010 году, передает сайт телеканала «Звезда».