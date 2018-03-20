На время ЧМ-2018 за иностранными автобусами будет следить «Платон»

СЕГОДНЯ 11:49 2018-03-20T11:49:32+03:00

На время ЧМ-2018 въезд в города-участники ограничат, а за передвижением транспорта будут следить со спутника. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

На иностранные автобусы, которые привезут на ЧМ-2018 болельщиков, установят оборудование ЭРА-ГЛОНАСС. Оператором выступит система взимания платы «Платон», который организует выдачу устройств на 138 центрах обслуживания рядом с пограничными пунктами пропуска. Мера должна обезопасить движение транспорта.

Расходы федбюджета на исполнение инициативы Минтранса не потребуется. Водители получат устройства после внесения депозита в 6,8 тысяч рублей. Если после чемпионата мира по футболу устройство не вернут или вернут в испорченном виде, то депозит остается у оператора.

Данные о передвижении транспорта будут передаваться в Транспортную дирекцию ЧМ-2018, которая к тому же выдает разрешение на въезд в город, где проводится матч чемпионата, пишут "Известия".

Разрешение может выдать и уполномоченный МВД территориальный орган, сообщает сайт kp.ru. Кроме того, на время ЧМ-2018 на территории городов-участников ужесточат миграционный учет, согласование проведения массовых акций и демонстраций, а также запретят полеты беспилотников и прочих частных летательных аппаратов.