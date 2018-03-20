Президент Польши отказался поздравлять Путина с победой на президентских выборах
Президент Польши Анджей Дуда наотрез отказался поздравлять Владимира Путина с победой на прошедших накануне выборах главы российского государства. Польское руководство продолжает следовать в форватере антироссийской риторики Запада, спровоцированной Британией из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Президент Польши Анджей Дуда не считает, что это хороший момент для поздравлений", - заявил в эфире местной радиостанции RMF FM руководитель канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский.
При всем этом Щерский не стал исключать того, что, возможно, Дуда пришлет «формальное поздравление» Владимиру Путину к инаугурации.
В тоже время Щарский подчеркнул, что Анджей Дуда не будет присутствовать на открытии в июне Чемпионата мира-2018 по футболу в России. Впрочем, как и многие другие представители высшего руководства этой страны.
18 марта в России прошли выборы президента страны. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с убедительным результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней. Явка россиян на избирательные участки составила 67,4%.
Владимира Путина с победой в президентской гонке уже поздравили лидеры подавляющего числа мировых держав. В частности, свои поздравления направили президент франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзинпинь, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и многие другие. Полный список опубликован на официальном сайте Кремля.
В США же решили, что позравить Владимира Путина будет непозволительной роскошью. Как заявили в администрации Белого дома, президет Дональд Трамп "не планирует звонить Владимиру Путину и отправлять ему поздравительное приветствие".
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